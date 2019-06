Klimaschutz am Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn : Eine Sitzbank voller Energie

Treffpunkt voller Energie: Am Julius-Stursberg-Gymnasium wurde am gestrigen Freitag eine Solar-Bank eingeweiht, an der Schüler ihre Handy nachladen können. Das wurde natürlich sofort ausprobiert von Vivien Jacobsen und Valentina Fiori (stehend) sowie Phil Marquardt und Nelson Figueiras (sitzend). Foto: Dirk Neubauer

Sitzenbleiben macht am Stursberg-Gymnasium Sinn: So lädt das Handy.

Eine Schule im Klima-Spagat: Für die erste „Fridays for Future“-Demo in Neukirchen-Vluyn am 24. Mai werden die Teilnehmer wahrscheinlich eine Fehlstunde, „unentschuldigt!“, auf ihr Zeugnis bekommen. Am gestrigen Freitag nahmen Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Rektorin Susanne Marten-Cleef die erste Solar-Bank in Betrieb. Sie ist Treffpunkt und Ladestation für Handys zugleich: In nur einer Stunde soll ein Mobiltelefon dort von Null auf volle Energie kommen. Das funktioniert entweder durch Auflegen auf ein Induktionsfeld oder – völlig altmodisch – per USB-Kabel.