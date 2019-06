Volkshochschule in Rheurdt: Die Sommerakademie hat noch einige freie Plätze.

Seit einem Vierteljahrhundert ist sie begehrt: die Sommerakademie der Volkshochschule auf dem Ormter Berg. In diesem Jahr hat sie noch kurzfristig freie Plätze anzubieten.

In der 26. Sommer-Malschule, die sich an Anfänger und Geübte wendet, sind noch Plätze frei geworden. Die Malschule mit Künstlerin Rosa Gabriel bietet sowohl grundlegende Einführungen als auch großzügiges freies Arbeiten in selbstgewählten Techniken (Aquarell, Acryl, Wasserfarben, Kreiden, Kohle, Bleistift etc.). Landschaft, Porträt, Stillleben, und Studien gehören zum offenen Themenangebot.