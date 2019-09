St. Martinus-Gemeinde Rheurdt : Familienwallfahrt: Der Weg war das Ziel

Rheurdt Die St.-Martinus-Gemeinde aus Rheurdt macht sich zu Fuß, per Rad oder im Bus auf nach Kevelaer.

Zu jung, zu alt, zu beschäftigt – das mochte Pastor Norbert Derrix an diesem Sonntag, 1. September, nicht hören. Bei der großen Familien-Wallfahrt der Rheurdter St.-Martinus-Gemeinde galten keine Ausreden. „Mir ist wichtig, dass wir uns als ganze Gemeinde auf den Weg nach Kevelaer machen – nicht in Klübchen oder Grüppchen“, hatte Derrix vorab im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt. Und so kam es auch: Ob zu Fuß, per Fahrrad, auf der familienfreundlichen Kurz-Pilgerstrecke ab Geldern oder im Reisebus – zahlreiche Katholiken aus Rheurdt machten sich auf den Pilgerweg.