Fitness : In Rheurdt biegt der Kampf ums Sportabzeichen auf die Zielgerade

Rheurdt Bis Ende September gibt es fünf Termine, an denen die Leistungen abgenommen werden. Kurzentschlossene haben noch gute Chancen, das Abzeichen zu erwerben.

Wie in den Vorjahren macht rund ein halbes Dutzend Familien mit. „Da gibt es sogar einen Wettbewerb der Familien untereinander“, verrät Doris Mölders. Auch einige Vereinsmitglieder aus Rheurdt machen mit – und haben ein genaues Auge darauf, wie sich die Athleten aus befreundeten Vereinen schlagen. Doris Mölders hat nach Abschluss der Saison die Aufgabe, alle Daten auszuwerten und an den Kreissportbund weiterzumelden. Von dort kommen dann die Urkunden zurück, die Anfang des kommenden Jahres in einer Zeremonie im Ratssaal an die Teilnehmer überreicht werden – von Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen persönlich.