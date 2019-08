Simultanpartie in Neukirchen-Vluyn : Schachmatt durch die Dame im Spiel

Neukirchen-Vluyn Elisabeth Pähtz tritt simultan gegen 28 Gegner im Rathaus an.

Es hat 21 Jahre gebraucht, bis Elisabeth Pähtz sich wehrte. Gegen die Diskriminierung in ihrem Job, dem Schachspielen. Seit sie 13 ist, mischte die Erfurterin in der deutschen Nationalmannschaft mit und war die einzige Erwachsene, die für ihr Land Medaillen gewann. Trotzdem verdiente sie rund ein Drittel weniger als der schlechteste männliche Spieler. Davon hat sie jetzt genug.

Es stimme zwar, dass Männer im Schach besser performten als Frauen. Doch sie sei unentbehrlich für ihr Team: „Da ich die Einzige bin, die Medaillen gewinnt, bekommt das Bundesministerium für nicht olympische Sportarten auch nur meinetwegen Geld“, sagt Pähtz. Sie warte nun darauf, dass man sie ausgleiche. Und wenn das nicht passiere, würde sie halt nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. „Vom Schachspiel allein in Deutschland könnte ich sowieso nicht leben. Ich bin auf Aufträge aus dem Ausland angewiesen“, so die 34-Jährige. Zuletzt hat sie in der griechischen Liga gespielt und den zweiten Platz belegt.

Auch von September bis November wird Pähtz durch Europa reisen: Russland, Spanien, England und Georgien stehen auf ihrem Turnierplan. Doch vorher gibt es noch eine Simultanpartie in Neukirchen-Vluyn: Der technische Beigeordnete der Stadt, Ulrich Geilmann, hat Pähtz im Rahmen der Aktion „Bewegen hilft“ eingeladen, gegen 28 Gegner gleichzeitig anzutreten. Bisher hat die beste Schachspielerin Deutschlands dabei noch nie verloren. Und obwohl sie 28 Spiele gleichzeitig bestreiten wird, werde sie sich nicht vorbereiten, kündigt Pähtz an. Man müsse nicht jede Partie im Kopf haben. „Das ist wie beim Sudoku - wer Experte ist, hat schon beim Blick auf das Rätsel eine Ahnung, welche Zahlen noch fehlen. Beim Schach ist es ähnlich“, sagt die 34-Jährige.

Anders sieht es aus, wenn Pähtz bei Turnieren oder schwierigen Einzelpartien antritt: Dann schaut sie vorher in einer Software für den Computer nach, welche Züge ihr Gegner bevorzugt. Darin sind alle Turnierdaten der besten Schachspieler gespeichert, auch ihre eigenen. Ihr Ziel: Eine Lücke im Repertoire des Gegenspielers zu finden. „Ich möchte vorhersehen können, was der andere macht“, sagt Pähtz und glaubt: „Wer nicht als Kind anfängt, kann sowieso kein Weltmeister mehr werden. So ist es ja in den meisten Sportarten.“ Vor kurzem habe sie mit Kindern Memory gespielt, die waren zwischen neun und elf Jahre alt. Keine Chance. Die Merkfähigkeit von Kindern sei einfach besser. Dabei kann Pähtz die meisten ihrer Schachpartien exakt exakt rekonstruieren.