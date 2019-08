Sommerbrauchtum in Rheurdt : Schaephuysens Schützen schlagen ihr Festzelt auf

Sommerbrauchtum in Rheurdt

Rheurdt „Völ Glöcks in de Kermes“ rufen die Bürgerschützen Schaephuysen (BSV) den Anwohnern und Gästen für das dritte September-Wochenende zu. Dann wird in Schaephuysen traditionell von Freitag (13.

Die Jungschützen des BSV Schaephuysen machen den Auftakt. Sie werden den Sommer 2019 gebührend verabschieden. Hierzu laden die Jungschützen zur „Bye Bye Summer Party“ ins Festzelt Schaephuysen ein. Am 13. September beginnt um 19 Uhr die Endsommer-Party und lockt mit Livemusik der Coverband „Welcome“ aus Krefeld, einer Beachbar, leckeren Cocktails und vielen frischen Ideen. Die Karten sind im Vorverkauf ab sofort für elf Euro (Abendkasse 13 Euro) erhältlich in allen Schaephuysener Gaststätten, bei Angela Hoyer (nah und gut), im Schopes Büdchen und in Rheurdt im Salon Dickhaus.