Wallfahrt der Martinus-Gemeinde Rheurdt : Pilger starten in aller Herrgottsfrühe

Info

Zu Fuß Wer die 25 Kilometer von Rheurdt bis nach Kevelaer zu Fuß absolviert, startet am 1. September um 5.30 Uhr ab Kirche in Rheurdt.

Familien Die rund acht Kilometer lange, familienfreundliche Strecke ab Gelder beginnt am Krankenhaus und beinhaltet mehrere, kindgerechte Stationen. Dieser Weg ist für Fußpilger, Familiengruppe und die Kommunionkinder gedacht.

Per Fahrrad Wer die Wallfahrt per Fahrrad zurücklegen möchte, merkt sich folge Abfahrtszeiten: Ab Tönisberg Kirche starten die Radfahrer um 7.10 Uhr. Um 7.20 Uhr schließen sich an der Pfarrkirche St. Hubertus die Radlerinnen und Radler aus Schaephuysen an. Um 7.30 Uhr erreichen alle gemeinsam die katholische Kirche in Rheurdt und nehmen die dort bereits warteneden Radfahrer in die Zweiradgruppe auf.

Per Bus Vor allem für die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde ist die Möglichkeit gedacht, per Bus nach Kevelaer zu kommen. Der Bus startet an der Kirche in Tönisberg um 8.45 Uhr, nimmt an St. Hubertus in Schaephuysen Passagiere gegen 9.05 Uhr auf und stoppt schließlich an St. Nikolaus in Rheurdt gegen 9.10 Uhr .

Der Ablauf Wer ab Rheurdt oder Geldern zu Fuß pilgern, kann mit dem „Wallfahrts-Bus“ zurückfahren. Fahrrad- und Buspilger, sowie die Autofahrer treffen sich im Forum Pax Christi um 9.55 Uhr zum Kreuzweg. Ab 10.30 Uhr wird im Pfarrheim Petrus Canisius gefrühstückt. Kaffee und Wasser werden gereicht. Brote und Brötchen bitte selbst mitbringen! Die Heilige Messe im Forum Pax Christi beginnt um 12.15 Uhr. Das Gebet an der Gnadenkapelle und in der Kerzenkapelle schließen sich an.