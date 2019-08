Herbst-Events in Neukirchen-Vluyn : Ein Bühnenstar namens „Die Echse“

Puppenspieler Michael Hatzius kommt samt Echse in die Kulturhalle nach Neukirchen-Vluyn. Foto: Hatzius/christine fiedler

Neukirchen-Vluyn Drei Veranstaltungen stehen für einen Herbst der guten Laune. Dazu gehören eine Echse, Bauchtanz und ganz spezielle Damen.

Für ihre Fans ist die Echse längst ein Guru, ein Reptil voll Erfahrungen, Geschichten und Weisheit. Vollständig erleuchtet und bestens ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius, der gekonnt in der Aura des großmäuligen Reptils zu verschwinden scheint. Am Samstag, 14. September, um 20 Uhr betreten das Schuppentier und sein Bändiger die Bühne der Kulturhalle in Vluyn.

Am Ende ist alles irgendwie Echsotherik: Wer führt wen und was hält die Welt im Innersten zusammen? Kann ein Huhn spirituelle Erfahrungen machen? Wie mobben sich Schweine? Das sind nur einige Fragen aus einem tierischen Kosmos, der unserem menschlichen gar nicht so unähnlich scheint. Das Publikum ist eingeladen zu einer humorvollen Audienz mit offenem Herzen und großer Klappe, bei der wieder viel echstemporiert wird. Denn Eure Echszellenz stellt vor allem die Zuschauer in den Mittelpunkt der Betrachtung, und so kann man sich auf echsquisite Improvisationen freuen.

Info Preise und Vorverkaufsstellen Hatzius plus Echse: Neukirchener Buchhandlung, Giesen-Handick, Bürgerbüro, KulturCafé, Schroeder Papeterie - Kirchstraße 12 in Moers, eventim Varieté: VVK: 25 € / AK: 28 € Travestie: VVK: 25 € / AK: 28 €; Tickets: eventim, Klingerhuf, Silke Jurk, Tel. 0203 57899347

Der Eintritt kostet 21 Euro, ermäßigt 16 Euro. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen (siehe Infokasten) erhältlich.

Einen, nein, zwei unterhaltsame Kontrapunkte zum grauen Herbst setzt im Klingerhuf das Theater Silke Jurk. Jurk plant gleich zwei Events. Zum zweiten Mal kommt am Freitag, 25. Oktober, ihr „Buntes Varieté am Niederrhein“ - mit neuen Künstlern. Premiere in Neukirchen-Vluyn feiert am Freitag, 22. November eine Travestie-Show mit dem Duisburger Ensemble „Federleicht“.

Im Varieté haben die Gäste bei Rinaldos Comedy-Show erst jede Menge zu lachen, dann entführt eine Seifenblasen-Show ins Reich der Träume. Mutige erhalten die Chance, ein Erinnerungsfoto mit Shoanas Schlange zu machen und anschließend ihren orientalischen Bauchtanz zu bewundern. Doc Shredder knüllt, schnippelt und zerreißt Papier. Erstaunlich, wie klein er ein weißes Blatt zusammenlegt und was daraus entsteht, wenn es wieder entfaltet wird. Bei den Zwei Trux passiert alles mit verteilten Rollen; denn bei diesem Paar trägt sie ihn auf Händen. Dustin Warees waghalsige Einrad-Akrobatik-Show und Bei Dolls Company runden ab. Letztere erinnert entfernt an die „Augsburger Puppenkiste“ – auf Ecstasy.

Unter allen anwesenden Varieté-Zuschauern werden im Klingerhuf zwei Eintrittskarten für den Movie Park Germany in Bottrop, gültig am 31. Oktober, also an Halloween, einschließlich freiem Eintritt in die „The Walking Dead Breakout“ Attraktion und bezahltem Parkplatz-Ticket verlost. Die Tickets sind übertragbar.