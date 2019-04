Kirche in Rheurdt : 32 Jugendliche aus Rheurdt empfangen die Firmung

Rheurdt Während der Vorbereitung haben die Mädchen und Jungen unter anderem einen Gefängnispfarrer besucht.

Am Sonntag, 5. Mai, empfangen 32 Jugendliche aus der Pfarrgemeinde St. Martinus das Sakrament der Firmung. Die Firmung ist eines der sieben Sakramente der römisch-katholischen Kirche. In der katholischen Kirche ist die Firmung die Fortführung der Taufe und bildet vereint mit dieser und der Eucharistie die Sakramente der christlichen Initiation. Die Firmung wird als Gabe der Kraft des Heiligen Geistes an den Gläubigen verstanden.

Die Rheurdter Jugendlichen haben sich das vergangene halbe Jahr intensiv auf die Firmung vorbereitet. In vier großen Vorbereitungstreffen haben sie sich mit sich selbst, mit Gott, mit Jesus und dem heiligen Geist auseinandergesetzt. Die Treffen haben im Michaelsturm und jeweils einmal in Rheurdt, Schaephuysen und Tönisberg stattgefunden. Zur Vorbereitung gehörte unter anderem auch eine Führung rund um die Haftanstalt Geldern-Pont mit Gefängnispfarrer Hans-Gerd Paus. Diese hat bei den Jugendlichen sichtbar Eindruck hinterlassen. Zur Firmung kommt Weihbischof Rolf Lohmann in die Pfarrgemeinde, um den Jugendlichen das Firmsakrament zu spenden. Die Firmfeier beginnt am Sonntag, 5. Mai, um 11 Uhr in der St. Nikolaus Kirche in Rheurdt.