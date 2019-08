Die Charity-Löwinnen : Hohe Ehrungen für Rheurdter Lions

Rheurdt Hannelore Schulte, Heike Burk und Dorothee Voshaar wurden ausgezeichnet.

Seit vielen Jahren bereits öffnet Hannelore Schulte ihr Anwesen, zum Beispiel für das in der Region sehr beliebte Rosenfest, das unsere Autorin Hedi Meinecke so schildert: „Unter schattigen Bäumen in reizvoller Landschaft ließen sich die Besucher von den Gastgeberinnen verwöhnen mit lukullischen Genüssen aus der eigenen Küche. Das Besondere: die obligatorische Rosen-Bowle, serviert wurden aber auch Snacks, Antipasti, Kaffee, alkoholfreie Getränke und Kuchen und Torten in allen nur denkbaren Variationen.“ Es bleibt aber beim Rosenfest nicht nur bei einem Zweiklang aus Landschaft und lukullischen Köstlichkeiten.