Michaelturm in Rheurdt : Roboter als Wahlurne für Jugendliche

Rheurdt Die Jugendbildungsstätte St. Michaelturm in Schaephuysen bietet eine Möglichkeit zur U18-Wahl für Schulklassen und Besuchergruppen. Wie junge Menschen spielerisch an politische Themen herangeführt werden.

Der kleine, weiße Roboter könnte ein entfernter Verwandter eines bekannten Roboters aus einer berühmten Science-Fiction-Saga sein. Sein Geheimnis hält er sicher verwahrt. Niemand hat Zugriff auf sein Inneres – bis auf Chris Nowak und Tara Tebart von der Jugendbildungsstätte St. Michaelturm in Schaephuysen. Sie haben den Roboter gemeinsam mit Jannik Schremm gebaut, der wie Tara Tebart seinen Freiwilligendienst am Michaelturm absolviert. In seinem Inneren befinden sich keine komplizierten Schaltkreise, sondern sorgsam gefaltete Papierzettel. Es sind Stimmen für die sogenannte U18-Wahl, zu der Jugendliche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen sind.

An zahlreichen Stellen im Land, so auch in der Jugendbildungsstätte, können Minderjährige auf Stimmzetteln ankreuzen, wen sie wählen würden. Das hat zwar keine Auswirkungen auf das Endergebnis der Wahl, gibt aber die Stimmung in der jungen Generation wieder. Chris Nowak, pädagogischer Mitarbeiter am Michaelturm: „Die Möglichkeit zur U18-Abstimmung hatten wir schon bei der jüngsten Bundestagswahl angeboten, das wurde von unseren Hausgästen gut angenommen.“ Auch eine Schulklasse aus der Umgebung sei zum Michaelturm gekommen – Nowak hofft, dass zur Landtagswahl weitere Schulen sowie Vereine und Verbände dem Beispiel folgen und die Schülerinnen und Schüler so an politische Themen heranführen.