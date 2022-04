Wirtschaft in Rheurdt : „Soulmade Pirates“ : Kunst, die unter die Haut geht

Jörg Deinis und Maria Dolores Garcia Monis in ihren Geschäftsräumen. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Jörg Deinis und Maria Dolores Garcia Monis haben an der Rathaussstraße in Rheurdt ein Tattoo-Studio eröffnet. Zur Körperkunst kommen handgefertigte Deko-Gegenstände. Bei der „Rheurdter Meile“ wollen sie mit einer besonderen Aktion mitmachen.

Von Sabine Hannemann

Die Rheurdter Rathausstraße ist um eine Geschäftsadresse reicher. Ins Ladenlokal mit Hausnummer 23 ist ein Tattoo-Studio eingezogen. Hinter dem Namen „Soulmade Pirates“ verbirgt sich Körperkunst sowie dem Namen entsprechend „Seelengemachtes“.

Eröffnet wurde das Studio Anfang April. Renoviert und eingerichtet haben die Mieter es seit Dezember. „Wir haben uns mit viel Handgearbeitetem, wie unser Name Soulmade schon sagt, eingebracht“, sagt Jörg Deinis. Der 58-jährige Rheurdter hat mit seiner Partnerin Maria Dolores Garcia Monis ein Studio für Kunst am Körper eröffnet. „Wir haben uns in den Nachbarkommunen nach entsprechenden Ladenlokalen umgesehen, uns aber dann für Rheurdt entschieden. Ein Heimspiel für mich“, sagt er zur Standortwahl.

Seine Freundin Maria Dolores hat zuvor in Wülfrath gearbeitet, wo sie sich verstärkt um die weibliche Kundschaft kümmerte. Nun ist das Ökodorf ihr Wirkungsraum, wo sie nach Kundenwunsch jede Art von Körperbild sticht. Im Trend seien derzeit kleine wie große florale Motive, aber auch Porträts, wie Deinis erklärt. „Das sind Bilder der Kinder, aber auch Porträts von geliebten Tieren.“

Über mangelnde Resonanz klagen sie nicht. Im Gegenteil. „Wir haben sogar Kundschaft, die aus Frankfurt zu Maria kommt. Damit ist für uns klar, ein Standort an sich ist zweitrangig. Wir haben auch das Glück, dass Rheurdter zu uns kommen, weil wir in unmittelbarer Nähe unseren Laden haben“, so Deinis, der sich als Tattoo-Azubi bezeichnet. Sein Ding sind handgefertigte trendige Möbel und andere Einrichtungsgegenstände, die bereits das Innere des Ladenlokals schmücken. „In Coronzeiten waren körpernahe Dienste nicht erlaubt. Wir waren anders kreativ tätig. Marie hat Bilder gemalt. Ich habe Bilderrahmen gemacht und andere Deko- und Einrichtungsgegenstände gebaut“, sagt der Rheurdter. Der Besuch bei Soulmade Pirates lohnt sich daher doppelt.

Zwei feste Plätze für die Körperkunst bietet Maria Dolores. Voraussetzung ist in abklingenden Pandemiezeit das Tragen einer Maske. Für das geplante Fest, die Rheurdter Meile am 15. Mai, haben sich die beiden etwas Besonderes mit einer zusätzlichen mobilen Station ausgedacht. „Zu Gast ist bei uns ein zweiter Tätowierer. Zusätzlich werden wir Piercing anbieten“, so Jörg Deinis über ihre Pläne.