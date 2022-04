Premiere in Rheurdt : So funktioniert die Pflanzenbörse in Schaephuysen

So funktioniert die Pflanzenbörse in Schaephuysen

Rheurdt Bei einer Tauschaktion am 23. April können Besucher Pflanzen und Kräuter mitbringen und sich aus dem Angebot bedienen.

Eine Antwort auf die Frage bietet die erste offizielle Pflanzentauschbörse in Schaephuysen am Samstag, 23. April. Von 12 bis 15 Uhr findet sie vor dem Pfarrgemeindehaus/Bücherei an der Pastoratstraße statt. Organisatoren sind der Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes Schaephuysen und der Verein für Gartenkultur und Heimatpflege, die dabei erstmals kooperieren. „Unsere Alternative bietet sich an, in zweierlei Hinsicht. Sie können Ihre Stauden- und Strauchableger bei der Pflanzenbörse abgeben und aus dem vermutlich reichhaltigen Angebot für ihren Garten neue Anregungen gewinnen“, laden die Veranstalter zur Teilnahme ein.