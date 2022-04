Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn : Was Sie zur Landtagswahl wissen müssen

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen eine neue Landesregierung gewählt. Foto: He nning Kaiser/ Foto: dpa/Henning Kaiser

Moers/Neukirchen-Vluyn Wer tritt im neu zugeschnittenen Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn an? Wie haben die Parteien 2017 abgeschnitten? Und wie finde ich das richtige Wahllokal? Die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Acht Monate nach der Bundestagswahl wird am Sonntag, 15. Mai, in Nordrhein-Westfalen schon wieder gewählt: Diesmal geht es um das Landesparlament. Auch im neu zugeschnittenen Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn entscheiden die Wähler, wer in Düsseldorf in den kommenden fünf Jahren regiert. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Wahl zusammengefasst.

Was wird überhaupt gewählt? Bei der Landtagswahl wird über die Zusammensetzung des Landesparlaments abgestimmt. Jeder Wähler kann zwei Stimmen abgeben: die Erst- und die Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, welche Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Landtag einziehen. Die Zweitstimme zählt für die jeweiligen Parteien und bestimmt damit am Ende die Sitzverteilung im 18. NRW-Landtag.

Info Aktuelle Umfrage: SPD knapp vor der CDU Befragung Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA wäre die SPD mit 31 Prozent die stärkste Kraft im Düsseldorfer Landtag. Die CDU käme auf 29 Prozent, die Grünen auf 14, die FDP auf zehn, die AfD auf sieben und die Linke auf vier Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 11. und 13. April durchgeführt, insgesamt nahmen 1000 Menschen an der repräsentativen Befragung teil.

Was hat sich im Wahlkreis geändert? Der Landtag hat im Januar 2021 eine Neueinteilung der Landtagswahlkreise beschlossen, die die Trennung von Neukirchen-Vluyn in unterschiedliche Wahlkreise aufhebt und die gesamte Stadt mit Moers in einen Topf wirft. Heißt: Während Vluyn bis dato zum Wahlkreis Wesel II gezählt und von René Schneider (SPD) im Landtag vertreten wurde, gehörte Neukirchen zu Wesel IV und damit zum Wahlkreis von Ibrahim Yetim. Bei der Wahl im Mai bilden Moers und Neukirchen-Vluyn jetzt den Wahlkreis 60 Wesel IV.

Wer steht zur Wahl? Im Wahlkreis Wesel IV (Moers/Neukirchen-Vluyn) treten insgesamt neun Direktkandidatinnen und Kandidaten an.

Ibrahim Yetim, SPD: 57 Jahre alt, von Haus aus Bergmechaniker, seit 2010 Landtagsabgeordneter, wohnt in Moers-Kapellen, geboren in Dinslaken-Lohberg. In der Partei seit 1991, Mitglied in der SPD-Stadtratsfraktion in Moers, Vorstandsmitglied der NRW-SPD.

Julia Zupancic, CDU: 40 Jahre alt, Diplom-Ökonomin, selbstständig in der Strategie- und Marketingberatung, wohnt in Moers, geboren in Moers. In der Partei seit 2011, seit 2014 Ratsmitglied, seit 2016 umwelt- und stadtentwicklungspolitische Sprecherin, ab 2017 stellvertretende Fraktionsvorsitzende, seit 2020 Fraktionsvorsitzende der CDU im Moerser Stadtrat.

Tom Wagener, Grüne: 47 Jahre alt, Diplom-Bauingenieur und Verkehrsplaner, wohnt in Neukirchen-Vluyn, geboren in Ohlau (bei Breslau), Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Neukirchen-Vluyner Stadtrat, Delegierter des Grünen-Kreisverbandes Wesel im Landesparteitag LDK NRW, Mitglied der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft LAG Verkehr und Mobilität NRW. Bei den Grünen seit 2011.

Constantin Borges, FDP: 27 Jahre alt, Bankkaufmann und Masterstudent, wohnt in Moers, geboren in Rheinhausen, bei den Liberalen seit 2009, stellvertretender Parteivorsitzender in Moers, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Niederrhein, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Liberalen im Bundesverband.

Hasan Özer, Die Linke: 37 Jahre alt, gelernter Chemikant, arbeitet im Bereich der Sozialen Betreuung bei einer Flüchtlingsorganisation in Weeze, wohnt in Moers, ist Mitglied des Moerser Integrationsrats für Die Linke.Liste.

Renatus Rieger, AfD: 64 Jahre alt, Diplom-Kaufmann, wohnt in Moers-Hülsdonk, geboren in Moers. 2014 Austritt aus der CDU, danach Eintritt in die AfD. Sprecher des AfD-Kreisverbands Wesel, Fraktionschef der Moerser AfD-Fraktion, Kreistagsmitglied im Kreis Wesel.

Holger Dunker, Team Todenhöfer: 56 Jahre, Unternehmer, wohnt in Xanten, geboren in Oberhausen. Im Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei seit Januar 2021. Beisitzer im Landesvorstand NRW sowie Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes Wesel. Zuvor lange Jahre in der CDU und auch kurze Zeit in der AfD.

Gisela Feldhaus, Die Basis: 56 Jahre alt, arbeitet seit zehn Jahren als systemischer Coach und Projektkoordinatorin in sozialen und kulturellen Projekten, wohnt in Moers, geboren in Haltern am See. In Die Basis seit Mai 2021; von Juni 21 bis Januar 22 Vorstandsmitglied im Kreisverein Wesel.

Manuela Zaitz, Die Partei: 50 Jahre alt, Hundetrainerin und Autorin, wohnt in Moers, geboren in Essen. Seit 2020 Mitglied bei Die Partei, ebenfalls seit 2020 als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Bürgeranträge und im Aufsichtsrat der Moers Marketing sowie als beratendes Mitglied im Integrationsrat. Seit 2021 zweite Vorsitzende im Kreisverband Wesel.

Wie finde ich das richtige Wahllokal? Auf der Wahlbenachrichtigung sind unter anderem das jeweilige Wahllokal des Stimmbezirks mit dem Zusatz, ob es barrierefrei zugänglich ist, wie auch alle Informationen zu Briefwahlmöglichkeiten vermerkt. Informationen zu den Wahllokalen sind auch online abrufbar; in Moers über den Wahlraumfinder unter www.moers.de, in Neukirchen-Vluyn über www.neukirchen-vluyn.de. Mit dieser Webanwendung können Nutzer bei Eingabe des Straßennamens und der Hausnummer das dazugehörige Wahllokal (Wahlraum) suchen und sich zeitgleich eine Karte über googlemaps sowie auf Wunsch auch eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

Wie lässt sich die Briefwahl beantragen? Die Briefwahlunterlagen können bis Freitag, 13. Mai, 18 Uhr, im Briefwahlbüro der Stadt Moers oder elektronisch (per Mail, über die Homepage oder den aufgedruckten QR-Code) beantragt werden. Im Fall einer nachweislichen plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, also bis 15. Mai, 15 Uhr, gestellt werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (14. Mai), 12 Uhr, ein Wahlschein erteilt werden. Das Briefwahlbüro befindet sich im Rathaus Moers, Rathausplatz 1, 2. Obergeschoss (Nordflügel), Raum 2.070 (Besprechungsraum Seelow), Telefon 02841 201-908, E-Mail: briefwahl@moers.de. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Sonderöffnungszeiten: am Freitag, 13. Mai, von 8 bis 18 Uhr, am Samstag, 14. Mai, von 8 bis 12 Uhr, am Sonntag, 15. Mai, von 8 bis 15 Uhr.

Wann öffnen die Wahllokale? Am Wahlsonntag, 15. Mai, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Was passiert, wenn die Wahlbenachrichtigung verlorengegangen ist? Das Wahlrecht kann auch bei Verlust der Wahlbenachrichtigung ausgeübt werden. In solchen Fällen müssen die Wahlberechtigten ihre Personalausweise oder Reisepässe zu Identifikation im Wahlraum bereithalten.

Wie haben die Parteien 2017 abgeschnitten? In Moers lag die SPD mit Ibrahim Yetim mit 42,09 Prozent vor dem damaligen CDU-Kandidaten Ingo Brohl (34,63 Prozent). Grüne: 4,37 Prozent; FDP 9,15 Prozent; Like 6,28 Prozent. Das Gesamtergebnis der Spitzenkandidaten im damaligen Wahlkreis 59/Wesel IV: Ibrahim Yetim, SPD (42,2 Prozent); Ingo Brohl, CDU (34,6 Prozent). Die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2017 können im Netz unter: https://bit.ly/3MiqPLc aufgerufen werden.