Tafel Neukirchen-Vluyn : 13.000 Euro für den neuen Lieferwagen

Neukirchen-Vluyn Der Lions Club Rheurdt/Niederrhein überreicht am Wochenende eine Spende, um ein neues Fahrzeug der Tafel mitzufinanzieren, das 45.000 Euro kostet. Parallel dazu sammelten die Lions bei der Aktion „Ein Stück mehr“ Lebensmittel.

Die Niederrheiner hatten auf das Rosenfest der Lions gewartet. Nachdem es wegen Corona zwei Jahre pausieren musste, konnte es im Juni wieder auf dem Tompshof gefeiert werden, der an der Grenze von Rheurdt und Neukirchen-Vluyn liegt. Die zahlreichen Besucher konnten dort viele Produkte rund um Rosen kaufen. „Der Überschuss lag bei 13.000 Euro“, sagt Friederike Fahr, die bis zum Sommer Lions-Präsidentin war. „Auch in den Jahren bis 2019 lag der Überschuss in diesem Bereich.“

Der Lions Club Rheurdt/Niederrhein, dem ausschließlich Frauen angehören, stiftet diesmal den Erlös komplett an die Tafel Neukirchen-Vluyn, die er seit Jahren unterstützt. Symbolisch wurden nun die 13.000 Euro beim Edeka-Markt Raber in Vluyn in Form eines Modellautos überreicht, als die Löwinnen dort Lebensmittel für die Tafel sammelten. „Ein Stück mehr“ heißt die Aktion, bei der Kunden einige haltbare Lebensmittel zu viel einkaufen, um sie für die Tafel abzugeben – zum Beispiel Zucker, Mehl, Reis, Nudel, Kaffee, Fertiggerichte oder Konserven. Oder sie legen Hygieneartikel in die Sammelkisten, wie Zahnpasta, Damenbinden oder Einwegrasierer.