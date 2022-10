Wasserwirtschaft in Kamp-Lintfort : Lineg will zeigen, wie wertvoll Wasser ist

Gesa Amstutz und Ingo Plaschke von der Lineg zogen am Mittwoch Bilanz der Niederschlagsperiode. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Lineg und VHS laden in der Reihe „Klima“ zu einer Veranstaltung ein, bei der auf das Wasserwirtschaftsjahr geschaut wird. Warum sie die Menschen für das Thema Wasser sensibilisieren wollen.

Wenn die Vegetation in den Winterschlaf fällt und die neue Niederschlagsperiode beginnt, beginnt für die Wasserwirtschaftsverbände landauf, landab das neue Wirtschaftsjahr. „Am 31. Oktober ist für uns Wasserwirtschaftssilvester“, sagt Gesa Amstutz, die bei der Lineg als Geschäftsbereichsleiterin beschäftigt ist. „Das neue Wasserwirtschaftsjahr beginnt mit dem 1. November, zwei Monate vor dem Kalenderjahr.“

Die Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft (Lineg) mit Sitz in Kamp-Lintfort und die Volkshochschule Moers/Kamp-Lintfort laden erstmals zu einer Veranstaltung in der Klimareihe ein, um Bilanz darüber zu ziehen, wie das Wasserwirtschaftsjahr 2022 gelaufen ist. Diese findet acht Tage nach dem Wasserwirtschaftssilvester am 8. November statt und heißt entsprechend Wasserwirtschaftssilvester. „Warm, trocken, extrem“, beschreibt die Lineg-Geschäftsbereichsleiterin für die Wasserwirtschaft die Monate vom November 2021 bis zum Oktober diesen Jahres.

Info Nächste Termine und Anmeldung 8. November „Wasserwirtschaftssilvester“ – Information zur Niederschlags- und Grundwassersituation. Ort: 17 Uhr, Lineg-Verwaltung, Friedrich-Heinrich-Allee 64, Kamp-Lintfort.

. 11. Januar 2023 „Warum wir die Nacht nicht zum Tag machen sollten“ – Podiumsdiskussion zur Lichtverschmutzung. Ort: Sitzungssaal im Alten Landratsamt, Kastell 5b, Moers.

Die Temperatur habe in vielen Monaten zwei Grad über dem langjährigen Mittel gelegen. Die Niederschlagsmenge habe mit 560 Millimetern, die 560 Litern je Quadratmeter entsprechen, nicht das langjährige Mittel von 870 Millimeter erreicht. Und es habe in diesem Jahr zwei Extremereignisse gegeben. Der August 2022 sei mit fünf Millimetern Niederschlag der trockenste Monat seit der bereinigten Wetteraufzeichnung 1913 gewesen. Außerdem sei im Sommer 2022 mit 17,61 Metern am Pegel Duisburg-Ruhrort der niedrigste Stand ermittelt worden. Er liege zwei Zentimeter unter dem bisher niedrigsten Stand von 17,63 Meter, der im Sommer 2018 ermittelt worden sei, erläuterte die Expertin am Donnerstag in einem Pressegespräch.

„Der Wasserstand im Rhein wirkt sich auf den Grundwasserspiegel am Niederrhein aus“, stellte Gesa Amstutz fest. Sie will die Menschen für das Thema Wasser sensibilisieren, zeigen wie sie selbst Einfluss nehmen können, zum Beispiel wenn sie weniger Wasser verbrauchen oder Flächen entsiegeln und begrünen, um so das Klimaklima zu verbessern. „Das kann im Sommer die Temperatur um bis zu zwei Grad senken“, erläutert die ständige Vertreterin des neuen Lineg-Vorstands Volker Kraska.

Mit dem Energieversorger Enni in Moers, der Volkshochschule Moers-Kamp-Lintfort, dem Nabu und dem BUND fand die Genossenschaft Partner, mit denen zusammen sie die Reihe „Klima“ organisiert. Diese umfasst meistens vier Veranstaltungen pro Semester. Die Reihe startete im Wintersemester 2021. Weiter ging es im Sommersemester 2022, um am 13. September 2022 mit einer Besichtigung der Fischtreppe an den Moerser Aumühle an der Venloer Straße ins Wintersemester 2022 zu starten.