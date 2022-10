Brauchtum : Hier reitet St. Martin durch Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Gleich 16 Mal reitet St. Martin in diesem Jahr durch Neukirchen-Vluyns Straßen und bringt Kinderaugen zum Leuchten. Wann der heilige Mann wo unterwegs in der Zusammenfassung.

Im November ziehen die Kinder traditionell auf den Spuren des heiligen Martin durch die Straßen, so auch in Neukirchen-Vluyn. Im Zeitraum vom 4. bis 19. November finden insgesamt 16 Züge statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie weist darauf hin, dass sich die von Kindertagesstätten und Schulen beziehungsweise privat organisierten Züge und Martinsfeuer ausschließlich an die dort betreuten Kinder und deren Familien richten. Öffentliche Martinszüge finden am 10. November in Rayen/Hochkamer, am 11. November in Neukirchen und am 19. November in Luit statt. Diese Züge sind für jedermann frei zugänglich. Eine Übersicht: