Wirtschaft in Moers und Neukirchen-Vluyn : Sie bieten alles rund ums Büro

Info

Die Unternehmen Die Stroh Office & IT Solutions und die Brüggemann GmbH bilden bereits seit 2005 einen Unternehmensverbund. Die Unternehmen haben ihren Sitz an der Dr.-Berns-Straße 2 in Moers-Hülsdonk, Telefon 02841 9880-0 und Mail info@stroh.de. Das Systemhaus „Esposito IT“ hat seinen Sitz an der Hochstraße 15b in Neukirchen-Vluyn, Telefon 02845 3954 40 und Email info@esposito-it.de.

VEU-Treffen Moers Die Treffen des Unternehmensnetzwerks VEU (Verbund empfehlenswerter Unternehmen) finden jeden zweiten Mittwoch von 6.45 bis 8.30 im Hofcafé Löttershof statt. Dieser liegt an der Grafschafter Straße 162 in Duisburg-Baerl. Nächstes Treffen ist am 9. November.

VEU-Gruppe Moers Regelmäßig kommen 20 Unternehmen zu den Treffen, vor allem aus Moers aber auch aus Neukirchen-Vluyn, Rheurdt und Homberg.