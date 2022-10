Lebensmittelspenden für Bedürftige : Politiker sammeln für die Xantener Tafel

Xanten Die Xantener Tafel muss immer mehr Menschen versorgen, hat dafür aber weniger Lebensmittel zur Verfügung. Deshalb helfen ihr Kommunalpolitiker, Spenden einzusammeln. Dafür stehen sie vor Supermärkten.

Kommunalpolitiker verschiedener Parteien und Wählergemeinschaften in Xanten sammeln ehrenamtlich Lebensmittelspenden für die Tafel. Am Samstag standen sie deshalb vor dem Edeka in Lüttingen und baten Kunden des Supermarktes darum, zusätzlich zu den eigenen Besorgungen eine Sache für bedürftige Menschen zu kaufen. Bis zum Mittag waren schon mehrere Kisten mit Lebensmitteln zusammengekommen, zum Beispiel Äpfel, Bananen, Gurken, Tomaten, Orangen, Nudeln und Mehl.

In Xantens Politik sei deshalb parteiübergreifend darüber gesprochen worden, wie die Tafel unterstützt werden könne, erklärte Valérie Petit von der Freien Bürgerinitiative (FBI). Die Parteien und Wählergemeinschaften wollten helfen, indem sie für die Bedürftigen sammeln gingen. In den vergangenen Wochen hätten sie dafür schon zweimal vor dem Edeka in Xanten gestanden. In den nächsten Monaten wollten sie sich auch noch vor andere Supermärkte und Discounter stellen. Geplant sei, den ganzen Winter lang alle zwei Wochen um Lebensmittelspenden zu bitten.