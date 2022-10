Lions Club Haan : „Helfen, wo die Not am größten ist“

In diesem Jahr hat der Lions-Club 3300 Kalender drucken lassen. Das Motivbild wurde gemalt vom Fünftklässler Leonid Demikhovskiy. Foto: Lions Club

Der Präsident des Lions Club Haan, Hans Jürgen Cullmann stellt die neueste Auflage des beliebten Adventskalenders vor und erklärt, was mit den Erlösen passieren soll.

Herr Cullmann, welche Ziele verfolgt der Lions-Club mit dem Adventskalender?

Hans Jürgen Cullmann Wir wollen dort helfen, wo die Not am größten ist. Das ist einer der Grundsätze unseres Clubs. Der Verkauf des Adventskalenders hilft uns dabei. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender fließt vollständig in gemeinnützige Projekte und Initiativen in unserer Stadt. Der Lions-Kalender ist zwischenzeitlich so bekannt und beliebt in der Gartenstadt, dass wir die ersten Anfragen schon im Sommer erhalten.

Info Zahlen und Fakten zum Lions Club Haan Historie Der Lions Club Haan wurde im Jahr 1977 gegründet und hat zur Zeit 33 Mitglieder aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und erwirtschaften durch vielfältige Aktivitäten und Spenden Gelder für besondere soziale Zwecke. Präsident Hans Jürgen Cullmann ist der amtierende Präsident.

Welche Reinerlöse erwarten Sie in diesem Jahr?

Cullmann Wie in den Vorjahren erwarten wir einen Reinerlös aus dem Verkauf in Höhe von rund 17.500 Euro. Dieser Erlös wird vollständig sozialen Zwecken zur Verfügung gestellt. Ich möchte die erfolgreiche Umsetzung unserer Weihnachtsaktion aber auch zum Anlass nehmen, um mich bei den 87 Sponsoren aus dem Kreis der regionalen Geschäfte, Dienstleister und Unternehmen zu bedanken, die die vielfältigen Gewinne gespendet haben. Aber auch den Verkaufsstellen und den Medien danke ich für die Begleitung dieses Projektes.

Das Geld, das der Haaner Lions Club jährlich spendet, stammt also aus den Einnahmen des Adventskalenders?

Cullmann Ja, aber nicht nur. Wir unterstützen jedes Jahr gemeinnützige Projekte mit mehreren Zehntausend Euro. Der Adventskalender macht nur einen Teil der Summe aus. Das restliche Geld stammt aus Spenden und unseren jährlichen Aktivitäten – zum Beispiel dem Lions Weinstand auf der Haaner Kirmes.

Was zeichnet den Haaner Lions Club aus?

Cullmann Wir wollen dort unbürokratisch und schnell helfen, wo in unserer Stadt die Not am größten ist. Dies machen wir gemeinsam mit den in Haan ehrenamtlich geführten Initiativen.

Wie funktioniert der Lions-Adventskalender?

Cullmann Das Spiel-, Gewinn- und Benefizprinzip funktioniert ganz einfach: Jeder, der bei den Haaner Lions einen Adventskalender zum aktuellen Preis von sieben Euro kauft, erwirbt dabei auch die Chance, mit etwas Glück einen der 281 Sachpreise, Reise-, Restaurant- und Einkaufsgutscheine sowie Geldpreise im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu erhalten: Mitmachen, gewinnen und etwas Gutes tun ist der Leitgedanke unserer Aktion.

Der Adventskalender zeigt immer künstlerische Motive junger Schüler aus der Gartenstadt. Wer trifft eigentlich die Auswahl?

Cullmann Wir Lions sind eine Bewegung, die weltweit aktiv ist. Gleichwohl ist Haan unsere Heimatstadt. Deshalb der Bezug zu Haaner Schulen, wo es als Ergebnis eines Malwettbewerbes wunderschöne Motive für unseren Kalender gibt. Die Auswahl trifft dann eine Fachjury, die den Malwettbewerb zur Kalenderaktion betreut.

Wie lange dauern die Vorbereitungen für den Kalender?

Cullmann Die Vorbereitungen für den Kalender im nächsten Jahr beginnen schon jetzt. So gilt es, die bisherigen Unterstützer für eine erneute Aktion zu motivieren und passende, neue Sponsoren zu gewinnen.

Wann ist der Verkaufsstart, und wo kann man den Kalender kaufen?