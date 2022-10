Brauchtum in Rheurdt : St. Martin reitet durch die Straßen

Symbolbild: Kinder laufen mit Laternen durch die Straßen. Sie erinnern damit an den heiligen Martin. Foto: dpa/Thomas Warnack

Rheurdt Leuchtende Kinderaugen garantiert: In Rheurdt und Schaephuysen finden wieder die Laternenumzüge samt Martinsspiel statt. Wann und wo St. Martin reitet und wo die begehrten Martinstüten ausgegeben werden.

Von Anja König

Die beiden Martinskomittes Rheurdt und Schaephuysen informieren über die diesjährigen Martinszüge. In Rheurdt findet der Laternenzug am Martinstag selbst (11. November) in gewohnter Weise statt. Traditionell beginnt der Umzug um 17.30 Uhr im Burgerpark mit dem Martinsspiel. Anschließend stellen sich die Kinder der Kindergärten und der Schule auf dem Meistersweg auf. Der Zug zieht dann entlang den Straßen: Burgweg, Fasanenstraße, Niederend, Kreisverkehr Niederend, Kaplaneistraße, Krichstraße, Rathausstraße und Finkenstraße. Aufgelöst wird er auf dem Gelände der Grundschule. Die Tütenausgabe erfolgt, wenn alle Schüler im Schulgebäude versammelt sind.

Die Aufsicht der Kinder während des Zuges sei gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung, daher bittet des Martinskomitees Rheurdt alle Angehörigen, die nicht zur Zugbegleitung eingesetzt sind, den Zug vom Straßenrand aus zu beobachten. „Wir sind sicher, dass die Kinder den Zug umso mehr genießen können, wenn viele Menschen ihn von außen beobachten und die bekannten Martinslieder mitsingen.“ Die Anwohner des Zugweges sind aufgefordert, auch in diesem Jahr wieder in bewährter Weise ihre Häuser zu dekorieren. „Herzlich danken wir allen Mitbürgern, die durch ihre Spenden dazu beitragen, dass wir trotz der steigenden Kosten auch in diesem Jahr einen Martinszug durchführen und wieder rund 1000 Tüten packen und verteilen können“, so das Martinskomitee. Dank gelte auch den Pfadfindern, die erneut das Martinsfeuer unterhalten und wärmende Getränke verkaufen.

In Schaephuysen findet der Martinsumzug in diesem Jahr am Montag, 14. November, statt. Gestartet wird um 18 Uhr auf dem Platz vor der ehemaligen Grundschule Schaephuysen. Das Martinsspiel wird auf dem Marktplatz aufgeführt. Der Zugweg verläuft wie folgt: ehemalige Grundschule, Hauptstraße, Hubertusstraße, Bergstraße, Buchenstraße, Eichenstraße, Ahornstraße, Birkenstraße, Buchenstraße, Bergstraße, Hubertusstraße, Ringstraße, Steinstraße, Tönisberger Straße, Marktplatz. Nach dem Martinsspiel geht es über Tönisberger- und Hauptstraße zur Kirche. Hier werden die Martinstüten ausgegeben. Die Landfrauen werden vor der Kirche einen Glühweinstand aufstellen und Getränke in historischen Tassen ausgeben. Diese Aktion habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, so das Martinskomittee Schaephuysen.