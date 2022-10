Neukirchener Erziehungsverein : Rechtsextremismus die Stirn bieten

Neukirchen-Vluyn Der Neukirchener Erziehungsverein hatte Mitarbeitende und Studierende zu einem Fachtag eingeladen. Die Teilnehmenden erfuhren dabei, wie sie angemessen auf Rechtsextremismus und Rassismus reagieren können.

Aufkleber mit Nazi-Symbolen auf Laternen vor den Wohngruppen für Menschen mit Behinderung oder abwertende Äußerungen gegenüber Pflegekräften mit Migrationshintergrund in den Pflegeeinrichtungen: Mit rassistischen oder rechtsextremen Parolen und Hetze gegen Minderheiten werden die Mitarbeitenden im Erziehungsverein im Alltag immer wieder konfrontiert – im privaten Umfeld wie im Arbeitskontext. Um besser damit umgehen zu können und sich auszutauschen, veranstaltete die Neukirchener Fortbildungsakademie einen Fachtag für Mitarbeiter und Studierende des Berufskollegs zum Thema „Rechtsextremismus und Rassismus“.

Zum Einstieg in das Thema machten die Referenten Sina Feldkamp und Marat Trusov von der „Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Düsseldorf“ deutlich, dass Rassismus nicht mit Rechtsextremismus gleichzusetzen sei. Danach sei Rassismus eine Diskriminierung, die mit Vorurteilen, mit Hass, Hetze und Gewalt einhergehe und Menschen aufgrund ihres Äußeren, ihres Namens, ihrer Kultur, Herkunft oder Religion abwerte. Rechtsextremismus sei demgegenüber eine politische Ideologie, für oder gegen die sich Menschen frei entscheiden würden. Rassismus sei eines der Kernelemente dieser Weltanschauung.

Aber auch der „ganz normale“ Alltagsrassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung kamen in der Veranstaltung zur Sprache. Die Wohnung, die man nicht bekomme, der Name auf den Bewerbungsunterlagen, der eine Einladung zum Vorstellungsgespräch verhindere oder Migranten und Geflüchtete, die an Stammtischen verantwortlich gemacht würden für Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Sozialschmarotzertum.