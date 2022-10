Wahlkampf in Rheurdt : Welberts wirbt für Bevölkerungsschutz

SPD Landratskandidat Stefan Welberts besuchte Rheurdt. Bei seiner Runde durch das Ökodorf wurde er von Frank Hoffmann, Georg Hennig sowie Barbara Wolter begleitet. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Der SPD-Landratskandidat besuchte in der vergangenen Woche das Ökodorf und machte an mehreren Stationen halt. Wie Stefan Welberts sich für Klimaschutz und Fachkräftesicherung einsetzen will.