Ökologie in Neukirchen-Vluyn : Dem Weyershof blüht bald schon was

Karin Fetzer, Hündin Emma, Bärbel Scholtheis und Christian Pelikan. Foto: Grüne NV

Neukirchen-Vluyn Die Neukirchen-Vluyner Grünen spenden 500 Quadratmeter Blühstreifen am Weyershof. Ringelblume, Tausendschön und Bienenweide sollen hier für Artenvielfalt sorgen.

Bärbel Scholtheis rief bereits vor einigen Monaten zum Mitmachen bei der Aktion zur Blühstreifen-Patenschaft am Weyershof auf. „Insgesamt haben sich 48 Familien und Einzelpersonen aus Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Moers, Wesel, Duisburg, Dortmund und sogar Frankfurt an der nachhaltigen und überparteilichen Aktion beteiligt“, so Hofbesitzerin Scholtheis.

Insgesamt wurden Spenden für 2500 Quadratmeter Blühstreifen-Fläche erzielt. Allein 500 Quadratmeter spendeten kürzlich die Mitglieder des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen dem Hof und der Natur. Der Weyershof hat jeden einzelnen Quadratmeter verdoppelt, sodass nun 5000 Quadratmeter als Blühwiese für Mensch und Natur zur Verfügung gestellt worden sind. „Wir unterstützen ausdrücklich diese Aktion, um die Biodiversität in unserer Stadt zu fördern. Neben den städtischen Bemühungen, wie die Mitgliedschaft im Bündnis „Kommune für biologische Vielfalt“, begrüßen wir ausdrücklich jegliche Initiative der Bauernschaft und der Bürgerschaft für mehr Artenvielfalt“, so Christian Pelikan stellvertretend für die Grünen. „Ringelblume, Tausendschön, Bienenweide und Sonnenblume tragen hier am Weyershof bald zu einer größeren Artenvielfalt bei. Eine tolle Aktion“, ergänzt Ratsfrau Karin Fetzer von den Grünen.