Neue „Stromtankstelle“ am Rathaus : Enni baut das Ladenetz für E-Autos in Neukirchen-Vluyn aus

Bürgermeister Ralf Köpke (rechts), Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer (links) und Vertriebsingenieur Stephan Scholz (im Hintergrund) an der neuen Ladesäule. Foto: enni

Neukirchen-Vluyn Geschäftsführer Stefan Krämer hat gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Köpke eine Säule am Rathaus in Betrieb genommen. Weiter Säulen sollen im Stadtgebiet folgen.

Nach der Energiewende stehen nun auch deutsche Autofahrer vor einem Umburch. Der Gesetzgeber hat die Mobilitätswende eingeleitet, um spätestens 2050 auch hier klimaneutral zu sein. Damit rückt das Ende des Verbrennungsmotor näher. Elektrofahrzeugen gehört die Zukunft, deren Zulassungszahlen zuletzt bundesweit spürbar zugelegt haben. Auch am Niederrhein sind immer häufiger Stromer unterwegs, für die die Enni Energie & Umwelt Niederrhein als regionaler Stromanbieter das Ladenetz schrittweise deutlich ausbauen wird.

„Wir wollen wie schon bei regenerativen Projekten auch hier ein Vorreiter sein und so helfen, die heute noch existierende Lücke an Stromtankstellen zu schließen“, sagte Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer. Bis zum Jahresende werde Enni auch in Neukirchen-Vluyn weitere Stromtankstellen errichten. Am Rathaus in der Hans-Böckler-Straße nahm Krämer jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Köpke eine davon in Betrieb. Für Köpke ein wichtiges Ereignis, durch das die Stadt ein weiteres Teilziel ihres 2019 gemeinsam mit der Politik aufgestellten klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes erreicht. „Es ist gut, dass Enni wie schon bei regenerativen Projekten unsere Stadt auch hier bei der Erreichung unserer Klimaziele unterstützt. Jede einzelne Maßnahme ist ein Beitrag zur Reduktion unserer CO 2 -Emissionen, die bei uns allein im Verkehrsbereich bis 2030 rund 20 Prozent geringer als vor zehn Jahren ausfallen sollen“, sagte der Bürgermeister.

In der Tat gelangen E-Fahrzeuge zusehends auf die Überholspur. Die Modellpaletten wachsen und die Politik fördert die Anschaffung von Elektrofahrzeugen massiv. Auch die Ladeinfrastruktur wächst. Enni baut dabei in den kommenden Monaten das Ladenetz deutlich aus. Nach den Ladesäulen am Leineweberplatz und auf dem Parkplatz des Neukirchener Erziehungsvereins in der Andreas-Bräm-Straße können E-Autofahrer nun bereits auch die Ladesäulen am Rathaus und am Schul- und Sportzentrum in der Tersteegenstraße ansteuern. Bis zum Jahresende sollen mindestens zwei weitere Standorte folgen, einer davon eventuell auf dem Parkplatz am Klingerhuf.