Verkehrssituation in Rayen : Hochkamerstraße durch Lkw-Verkehr überlastet

Neukirchen-Vluyn Anwohner fordern die Durchfahrt für den Verkehr auf 3,5 beziehungsweise 7,5 Tonner zu reduzieren. Durch die geringe Durchfahrtbreite würden Fahrzeuge auf Gehwege und Vorgärten ausweichen müssen.

Anlieger der Hochkamerstraße in Rayen wenden sich mit einem Schreiben an den Kreis Wesel und an die Stadt Neukirchen-Vluyn. Sie beantragen, die Durchfahrt zwischen der Kreuzung Hochkamerstraße/Lintforter Straße und Rayener Straße für den allgemeinen Lkw-Verkehr auf 3,5 beziehungsweise 7,5 Tonnen zu beschränken. „Trotz heftiger Widersprüche der Anlieger wurde 1985/86 im Rahmen der Neugestaltung die Durchfahrtbreite von sieben Meter auf sechs Meter reduziert“, erläutert Dieter Günnemann als Verfasser des Schreibens. Günnemann lebt seit 1985 auf der Hochkamerstraße, seit vielen Jahren ist der dauerhafte Lastverkehr für ihn und vieler seiner Nachbarn ein Ärgernis. „Subtrahiert man die Fahrbahnbreite noch um die jeweiligen 0,3 Meter der beidseitigen Regenläufe, verbleibt lediglich eine Nutzbreite von 5,40 Metern“, so Günnemann. Bei Lkw und Bussen sei eine Breite von 2,55 Metern zulässig, bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen sogar bis zu drei Metern. Bei entgegenkommenden Verkehr – besonders von landwirtschaftlichen Fahrzeugen — sei ein Vorbeifahren der Nutzfahrzeuge ohne ein Ausweichen auf den Bürgersteig oder einer der Vorgärten nicht möglich. Begegnen sich Lkw oder landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Nutzfahrzeugen, komme der Verkehr zum Erliegen. Durch parkende Fahrzeuge und Krümmung der Hochkamerstraße würde die Durchfahrt noch unübersichtlicher.