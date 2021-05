Dank eigener Photovoltaik-Anlage : Solarstrom produzieren und Nebenkosten reduzieren

Christoph Hartz mit der Photovoltaik-Anlage, deren Installation er mithilfe der Volkbank Niederrhein finanzieren konnte. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Niederrhein Für Hauseigentümer rechnet es sich in weniger als zehn Jahren, eine Photovoltaikanlage zu installieren, wenn sie ihren Energieverbrauch an die Energieerzeugung aus der Sonne anpassen. Dazu kommt für sie das gute Gefühl, den CO2-Fußabdruck erheblich zu verkleinern.

„Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, auf unserem Dach selbst Strom zu produzieren“, erzählten Anke Manshausen und Christoph Hartz. Als die beiden Bergheimer, die wie ihre beiden Söhne gerne schwimmen, sich 2020 in ihrem Garten einen Swimmingpool bauen ließen, entschieden sie sich, eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen. „Unser Stromverbrauch lag in früheren Jahren immer bei 4000 bis 4500 Kilowattstunden pro Jahr“, begründet der Familienvater die Entscheidung. „Er hat sich auf gut 7500 Kilowattstunden verdoppelt. Das liegt vor allem an der Wärmepumpe und der Umwälzpumpe für den Swimmingpool. Die Notwendigkeit war gegeben, etwas zu unternehmen, um die Nebenkosten zu senken.“

Energieberatung und Verbrauchsanalyse Zuerst vereinbarte Christoph Hartz einen Termin mit einem Energieberater der Stadt Duisburg. „Das ging schnell“, sagt Anke Manshausen. „Zuerst sind wir unsere Verbräuche durchgegangen. Der größte Verbraucher ist der Swimmingpool, der nur im Sommerhalbjahr in Betrieb ist. Im Haushalt sind die großen Verbraucher die Waschmaschine, der Wäschetrockner, die Geschirrspülmaschine, der Tiefkühlschrank und der Herd. Solarstrom zu produzieren, lohnt sich für Hauseigentümer, wenn sie mehr als 4000 Kilowattstunden verbrauchen und mehr als die Hälfte selber nutzen. Wir haben zukünftig Waschmaschine, Trockner und Geschirrspülmaschine hintereinander laufen zu lassen, nicht parallel, wenn sich eine Investition von über 10.000 Euro lohnen soll.“

Info Erste Anlaufstellen für Interessierte Enni Team Energieberatung Frank Langer, Werner Hagen und Stephan Scholz, Uerdinger Straße 31, Moers, Telefon 02841 104-136, E-mail energieberatung@enni.de, Internet www.enni.de Stadt Neukirchen-Vluyn Stabsstelle Klimaschutz Stephan Baur, Hans-Böckler-Straße 26, Neukirchen-Vluyn, Telefon 02845 391-260, E-mail stephan.baur@neukirchen-vluyn.de, Internet www.klimaschutz-nv.de Volksbank Niederrhein Ansprechpartnerin Helena Gardemann, Lindenallee11, Alpen, Telefon 02802 910-1205, E-mail helena.gardemann@volksbank-niederrhein.de, Internet www.volksbank-niederrein.de

Handwerker und Solarkataster Christoph Hartz suchte im Februar 2021 über das Internet drei Handwerksbetriebe aus der Umgebung aus, die sich auf Solardächer spezialisiert haben. Diese kommen oft aus dem Sanitär- und Heizungsbereich kommen, wie die Geerkens Sanitär und Heizung GmbH aus Rheinberg, die von ihm und seiner Lebensgefährtin letztlich ausgewählt wurde. „Die Nachfrage nach Solaranlagen ist groß“, analysiert der 53 Jahre alte Vertriebs-Direktor den Markt. „Handwerksbetriebe haben volle Auftragsbücher und lange Wartezeiten. Zwei Betriebe hätten eine Photovoltaikanlage erst im August installieren können, einer schon im Mai. Der Handwerksbetrieb hat uns das Solardachkataster gezeigt, das auch über das Internet abrufbar ist. Unser Dach ist grün vermerkt, also geeignet. Es ist nicht durch hohe Bäume verschattet. Bestimmte Abstandsflächen für die Solarpanels sind einzuhalten, zum Beispiel 1,25 Meter bis zum Dach der Nachbarn.“

Zwischenspeicher Ein Handwerksbetrieb bot eine Lithium-Eisen-Batterie an, um Storm zwischenspeichern zu können, von dem zum Beispiel an besonders sonnigen Tagen während der Mittagszeit zu viel entsteht und nicht sofort verbraucht werden kann. „Ein solcher Zwischenspeicher ist für uns nicht sinnvoll, da wir unseren Strom vor allem im Sommerhalbjahr tagsüber verbrauchen“, sagt Christoph Hartz, der in er papierverarbeitenden Verpackungsindustrie tätig ist, in der der Rohstoff Papier sieben bis acht Mal recycelt wird. „Gleichzeitig sind Zwischenspeicher sinnvoll, um im Verbund mit anderen große Leistungspuffer im Stromnetz zu bilden. Aber die Installation wird vom Staat nicht gefördert – noch nicht.“

Entscheidung und Finanzierung Als das Angebot vom Handwerksbetrieb vorlag, entschieden sich Anke Manshausen und Christoph Hartz, auf ihrem vorderen Dach, das Richtung Nordosten ausgerichtet ist, sieben Panels installieren zu lassen, und auf ihrem Dach, das Richtung Südwesten zeigt, elf. Die 18 Panels liefern eine Energie von rund 7000 Kilowattstunden im Jahr, wobei die Leistung im Sommer höher als im Winter ist, genauso wie an sonnigen und unbewölkten Tagen höher als an nicht-sonnigen und bewölkten. Sie entschieden sich, die Anlage selbst zu erwerben und dabei auf den Solarkredit der Volksbank Niederrhein zurückzugreifen. „Wir kennen den Filialleiter aus Neukirchen-Vluyn persönlich“, sagt Christoph Hartz. „Denkbar wäre auch Vertragsmodell gewesen, zum Beispiel mit der Enni. Dann würden wir den Strom aus der Anlage genauso verbrauchen. Die Enni würde sich um den Betrieb kümmern. Aber die Anlage würde nicht uns gehören, sondern der Enni. Der Zinssatz für den Solarkredit bei der Volksbank liegt bei 1,99 Prozent. Die Volksbank will nur einen Nachweis, dass den Eigentümern das Haus gehört, auf dem die Anlage installiert wird. Alles inklusive kostet sie rund 14.000 Euro.“

Installation Anfang Mai bauten Handwerker der Geerkens GmbH die Anlage auf. Sie montierten 18 Solarpanels, die zusammen eine Fläche von 32 Quadratmetern einnehmen. Sie verlegten die Kabel zu einem neuen Schaltschrank und einer neuen Trafostation im Keller. Der Gleichstrom der Photovoltaikanlage ist zunächst in Wechselstrom umzuwandeln und dann auf 400 Volt Drehstrom zu transformieren, damit überschüssige Leistung ins allgemeine Stromnetz fließen kann. „Die Handwerker waren nach drei Tagen fertig“, blickt Anke Manshausen zurück. „Sie haben sehr sauber gearbeitet. Es ist fast kein Dreck angefallen.“

Inbetriebnahme In den nächsten Tagen geht die Photovoltaikanlage an Netz. „Die Panels werden einzeln über Optimizer gesteuert“, sagt Christoph Hartz. „Wenn auf der Nordostseite kaum noch Sonne einfällt, wird nur dort die Leistung heruntergefahren. Wir haben eine App, die anzeigt, wie viel Strom gerade produziert wird. Damit können wir die Elektrogeräte optimal nacheinander einschalten. Es wird einige Wochen dauern, unser Verbrauchsverhalten an die eigene Stromproduktion anzupassen.“

Perspektive Nach acht Jahren amortisiert sich die Photovoltaikanlage, sprich bis dahin liegen die Kosten für den Strom aus der grünen Energie vom eigenen Dach genauso hoch wie die für den gekauften, der rund 28 Cent pro Kilowattstunde kostet. Danach ist die eigene Stromproduktion erheblich günstiger. „Nach zehn Jahren ist die Anlage komplett bezahlt“, sagt Christoph Hartz. „Dann bekommen wir den Strom fast umsonst, wenn von der Wartung der Anlage abgesehen wird. Der Hersteller gibt eine Garantie von 25 Jahren. Insgesamt rechnet sich die Photovoltaik, wenn man viel Strom selbst verbraucht. Für die Einspeisung ins Netzt erhalten wir sieben Cent pro Kilowattstunde. Wir denken darüber nach, 2022 ein E-Auto zu kaufen. Dann würden wir noch mehr Strom selbst verbrauchen.“