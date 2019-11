Rheurdt : Landmarkt rund um Alte Molkerei

Rheurdt Die Alte Molkerei in Schaephuysen lädt mit rund 20 Ausstellern zum herbstlichen Stöbern ein. Der Landmarkt öffnet am Wochenende von Freitag bis Sonntag.

Das zweite Wochenende im November gehört dem Landmarkt rund um die Alte Molkerei in Schaephuysen. Er knüpft an die Tradition vom Landmarkt Littard an, der über Jahrzehnte die Besucher anzog. Vom 8. bis zum 10. November verwandelt sich das Areal um die Alte Molkerei an der Rheurdter Straße in ein Händlerzentrum. Zum vierten Mal laden rund 20 Händler und Gewerbetreibende der Molkerei ein. Herzblut und Engagement sind beim Landmarkt der schönen Dinge spürbar, wie Siegfried Nohner erklärt. Er betreibt die Parfümerie mit Düften, feinen Seifen, Badepatisserie und Schmuck auf dem Gelände und kümmert sich um das Organisatorische bei der Neuausgabe der dreitägigen Veranstaltung. „Die Resonanz ist super“, sagt er mit Blick auf die Händler wie auch die Besucher. „Das Familiäre zieht an.“