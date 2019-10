Rheurdt : Karin Scheidt ist vom Filz fasziniert

RHEURDT Die Schaephuyserin stellt aus dem Material Taschen, Handschuhe und Dekorationsartikel her. In Kursen gibt sie ihre Kenntnisse weiter.

Für Karin Scheidt ist Filz ein besonderes Material. „Ich bin davon fasziniert“, sagt die Filzkünstlerin. „Wolle verwandelt sich mit Seife und Wasser in etwas Neues. Das Filzen ist ein Ruhepol. Die wildesten Kinder kommen zur Ruhe, wenn sie mit Wolle, Seife und Wasser arbeiten.“ Sie stellt Taschen, Schals, Handstulpen, Röcke und Hüte genauso aus dem wollenen Material her wie Kürbisse oder Windlichter. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, erzählt sie.

Vor zehn Jahren entdeckte die Schaephuysenerin das Filzen für sich, als sie Kurse bei der Filzkünstlerin Monika Derrix in Geldern besuchte. 2010 bewarb sich die gelernte Bürokauffrau um eine Ausbildung zur Filzgestalterin in Stuttgart. Gut ein Jahr hatte sie zu warten, bis ein Platz frei war. Dann begann sie die Ausbildung, die sie 2013 abschloss. „Der Unterricht wurde blockweise gegeben“, erzählt die ausgebildete Filzgestalterin. „Für die freie Zeit haben wir Hausaufgaben bekommen.“

Demnächst startet Karin Scheidt mehrere Filzkurse. Plätze frei sind noch in den Filzkursen am 21. November, 18.30 Uhr, am 30. November, 10 Uhr, und am 10. Dezember, 18.30 Uhr. Die Kurse finden statt im Schaephuysener Pfarrheim, Pastoratstraße 1. Einen Kurs können maximal sechs Personen besuchen.

Neben den Kursen besucht sie Natur- und Kunstmärkte, um ihre Faszination für den die transformierte Wolle und das entschleunigte Leben weiterzugeben. So stand sie am ersten Sonntag im Oktober auf dem Naturmarkt in Schaephuysen. Am Samstag, 2. November, zeigt sie ihre Kunstwerke beim Hubertusmarkt in Issum, der um 11 Uhr im Weißen Haus beginnt und um 17 Uhr endet. „Ich gestalte gerne Taschen und Körbe“, sagt die Filzerin. „Ideen haben ich noch für viele andere Dinge.“