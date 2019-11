Wunschzettel-Aktion : Vluynerin will Seniorenwünsche erfüllen

Neukirchen-Vluyn Melanie Kiesendahl hat eine Wunschbaum-Aktion für bedürftige alte Menschen angeregt. Das Stadtmarketing unterstützt sie.

Dem Engagement von Melanie Kiesendahl ist es zu verdanken, dass Neukirchen-Vluyn erstmals einen Seniorenwunschbaum vor Weihnachten erhält. Der zwei Meter hohe Tannenbaum mit Wünschen bedürftiger Senioren wird im Eingangsbereich des Kulturcafés am Von-der-Leyen-Platz stehen. Wer will, kann einen der Zettel pflücken und einen Wunsch erfüllen. Schon Anfang des Jahres hatte sich Kiesendahl mit der Idee an die Stadt gewandt. Im vergangenen Jahr hatte es einen Seniorenwunschbaum in Moers gegeben. „Was Moers kann...“, dachte sich die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das Stadtmarketing sagte seine Unterstützung zu. So kam es, dass die Beteiligten nun vor die Presse treten konnten.