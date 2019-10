„Bewegen hilft“ spendet einen Automaten : Heißer Kaffee für die Helfer der Tafel

Neukirchen-Vluyn „Bewegen hilft“ spendet auf Vermittlung der Rheinischen Post einen Automaten. Nun gehen die Fahrer gestärkt auf ihre Touren.

Das Brummen geht über in ein Plätschern und endet in einem „Hmm, der schmeckt gut!“ Guido Lohmann genießt „ein lecker Tässchen Kaffee“ bei der Tafel in Neukirchen-Vluyn. Der Volksbank-Chef ist zugleich Kopf der Initiative „Bewegen hilft“, die jetzt auf Vermittlung der Rheinischen Post der Tafel aus einer Verlegenheit geholfen hat. Dort spendet jetzt ein Kaffeeautomat, punktgenau und heiß, Kaffee, wann immer er gebraucht wird.

Die Tafel sammelt bei Handelsunternehmen, in Discountern und Supermärkten all die Waren ein, die aussortiert wurden. Anstatt vernichtet zu werden, kommen sie über die Tafel den Menschen zugute, die nur wenig haben. Rund 700 Einzelpersonen und Familien wird allein über die Tafel Neukirchen-Vluyn geholfen. In den Räumen des ehemaligen Bauhofs hinterm Rathaus werden die eingesammelten Lebensmittel gesichtet, kurz gelagert und dann in rote Kisten gepackt. Für zwei Euro können sich hier Bedürftige Obst, Gemüse, Milchprodukte und mehr abholen.