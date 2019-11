„Unser Dorf hat Zukunft“ : Landrat schenkt dem Golddorf einen Baum des Jahres

Rheurdt Wolfgang Spreen gratulierte den Schaephuysenern zum Sieg im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Etwas merkwürdig sieht es aus, das Bäumchen, wie es so mutterseelenallein auf einer großen Grünfläche steht. Aber die kleine Flatterulme wird nicht solo bleiben: Sie ist die erste in einer Reihe von Bäumen, die künftig auf dem Mehrgenerationen-Spielplatz an im Hinterland der Straße Im Kirchwinkel wachsen werden. Freilich ist die junge Flatterulme ein ganz besonderer Baum: Landrat Wolfgang Spreen hat sie den Schaephuysenern geschenkt, als Anerkennung für den Sieg im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Schon mit dem Sieg auf Kreisebene hätten die Schaephuysener Grund genug gehabt, „zufrieden und sehr glücklich zu sein“, sagte Spreen am Donnerstag bei einer kleinen Feierstunde an der Flatterulme. Dass es auch noch Gold auf Landes- und Bundesebene wurde, sei eine umso bemerkenswertere Leistung der Dorfgemeinschaft.