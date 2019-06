Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ : Jury-Rundgang: Schaephuysen zeigte sich von seiner besten Seite

Rheurdt Tauben-Start, Zumba-Tanz, Musik, Gesang: Alle Vereine und die Feuerwehr empfingen die Bewertungskommission und sprachen über ihre Projekte.

Elmar Henke, Bürgermeister aus dem bayerischen Sommerach, leitet die Bewertungskommission im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, seit vielen Jahren schon. Um Viertel nach fünf am Donnerstag traf Henke vor der Pfarrkirche St. Hubertus in Schaephuysen auf Pfarrer Norbert Derrix, der die 20-köpfige Bewertungskommission begrüßte. „Wie würden Sie ihre Gemeinde charakterisieren?“ fragte der Jury-Chef und schaute möglichst unbefangen drein. „Selbstständig, eigenwillig – im besten Sinne des Wortes, nämlich mit einem eigenen Willen, und freundlich“, sagte Derrix spontan.

Die Antwort gefiel Henke so gut, dass er sie im Resümee des dreistündigen Jury-Besuches in Schaephuysen noch einmal aufgriff: „eine bemerkenswerte Einschätzung.“ Gemeinsam mit den anderen Jury-Die Jury sei auf der Suche nach kraftvollen Dorfgemeinschaften; nach solchen, die ihre Zukunft selbst gestalten wollen.

Davon bekam die Kommission in Schaephuysen eine ganze Menge präsentiert. Pünktlich zu 15 Uhr kamen die Jury-Mitglieder am St. Michaelsturm an. Dort bekamen sie eine erste Einführung und lernten diejenigen Schaephuysener kennen, die die vier Bereiche der Bewertungskriterien abdecken. In den dann folgenden Stunden wurden Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Aktivitäten, Soziales Engagement und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie die Grüngestaltung und die Lage des Dorfes in der Landschaft thematisiert.