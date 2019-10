Haushalt 2020 in Neukirchen-Vluan : Rückschlag für die Stadtfinanzen

Neukirchen-Vluyn Die Stadt Neukirchen-Vluyn wird 2020 voraussichtlich ein höheres Defizit einfahren – und damit nicht wie erhofft vorzeitig aus der Haushaltssicherung aussteigen können.

Auch der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer falle um rund 476.000 Euro geringer aus als prognostiziert. Dazu schlagen die höheren Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen und der Tarifzuschlag bei den Personalkosten in Höhe von 814.000 Euro zu Buche. Und auch die Mehrkosten für die Kreisumlage (+470.000 Euro) und die Jugendamtsumlage (+339.000 Euro) machen sich bemerkbar. Positiv zu verzeichnen, so Ciesielski, sei der Anstieg der Gewerbesteuer um 900.000 Euro. Darüber hinaus profitiere die Stadt weiter vom Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und dem niedrigen Zinsniveau.

Er gab sich optimistisch, dass der Umbau am Schulzentrum und am Julius-Stursberg-Gymnasium noch 2019 zum Abschluss kommen kann. Die Ausschreibung für den geplanten Bau der Zweifach-Turnhalle an der Jahnstraße soll in Kürze erfolgen. Zudem soll 2020 mit dem Bau der zentralen Fußballanlage an der Tersteegenstraße begonnen werden und der Umzug in die neuen Räumlichkeiten an der neuen Kita an der Neukirchener Wiesfurthstraße erfolgen.