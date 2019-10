Rheurdt : Mehr und vielfältigere Blühflächen für Rheurdt

Rheurdt Gemeinde holt Rat bei Naturschutzzentrum ein.

Fast 10.000 Quadratmeter Blühstreifen hat die Gemeinde Rheurdt in diesem Jahr neu einsäen lassen. 7000 davon liegen am Lilienweg, wo ein neues Regenrückhaltebecken entstand. 4000 Quadratmeter Wildgräser und Wildblumen wachsen im Becken und an den Böschungen, 3000 auf einer Fläche darüber. Hinzu kommen viele kleinere Blühflächen in der Ökogemeinde, zum Beispiel am Regenrückhaltenbecken „An Deckers“, an der Grundschule, an der Bahnstraße, im Alten Garten und am Beginn der Vluyner Straße in Schaephuysen.