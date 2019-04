Gastronomie in Neukirchen-Vluyn: Zwei Freunde am Herd.

NEUKIRCHEN-VLUYN Anderswo gönnen Gastronomen einander nicht mal das winzigste Petersilienblättchen. Bei Tim Lellau und Claus Palm ist das anders.

Geteilte Freude ist doppelte Freude – so praktiziert von den Gastronomen Tim Lellau (37) und Claus Palm (57). In Vluyn betreibt Tim Lellau das „Little John‘s“ zusammen mit seiner Frau Sandra, Claus und Sabine Palm auf dem Littardweg den „Samannshof“. Schon lange hatten die Beiden den Plan, gemeinsam für ihre Gäste zu kochen. Ihre Freundschaft besteht seit einem Vierteljahrhundert.

„Uns verbindet sehr viel“, verrät Tim Lellau, der in der Spitzenküche mit immer neuen Geschmackskreationen auf sich aufmerksam macht. „Tim kenne ich schon als Steppke“, so Claus Palm. Beide wohnten damals in Homberg auf derselben Straße und mussten sich bei ihrem Engagement für kulinarische Erlebnisse zwangsläufig immer wieder über den Weg laufen. Bei Tim Lellau war es die Oma, die ihn früh für Küche, Herd und Hausmannskost begeisterte. „Mein Vater hatte als Konditor eine Backstube. Wir sind beide in der Gastronomie groß geworden“, so Claus Palm über die Gemeinsamkeiten, zu denen in letzter Zeit noch weitere dazu kamen.