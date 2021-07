Unterstützung für Künstler in Mönchengladbach : Danke-Konzert im Caritaszentrum schenkte Freude

Thomas Bähren beim seinem Danke-Konzert. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Drei Mönchengladbacher Rotary Clubs unterstützten in Zusammenarbeit mit dem Verein Corinna 41 Künstler in der Pandemiezeit. Dafür geben sie Konzerte in sozialen Einrichtungen. Thomas Bähren machte den Anfang.