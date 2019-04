Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Schwing-Gruppe feiert 50-Jähriges

IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Duetzfelbinger (vl.) lässt sich von Gründer Ewald Schwing eine Anlage erklären. Daneben: Thomas Schwing und Ralf Diederichs (Geschäftsführer), Rüdiger Helbrecht (IHK) und Geschäftsführer Alfred Schillert. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn Rund 3000 Anlagen aus Neukirchen-Vluyn stehen in 75 Ländern der Welt. Neues Bürogebäude für 2020 geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Dieser Gründer startete 1969 nicht in einer Garage, sondern auf dem Dachboden. Wer den 81-jährigen Ewald Schwing heute zu einer seiner Reinigungsanlagen fragt, der bekommt einen ebenso lebhaften wie detailreichen Vortrag über die Kunst, Kunststoffwerkzeuge aus Metall zu reinigen. Am gestrigen Mittwoch hörte Stefan Dietzfelbinger aufmerksam zu, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Duisburg-Wesel-Kleve. Er war aus besonderem Anlass bei Schwing: Dietzfelbinger überbrachte die Urkunde zum 50-jährigen Firmenjubiläum.

„Nur ein Promille der bei uns registrierten Unternehmen erreichen überhaupt dieses Alter“, bemerkte der IHK-Mann anerkennend. Also: ein Unternehmen unter tausend. Bei Schwing läge dies zuallererst an der Energie, mit der die Ingenieure und Techniker ihre Position als weltweite Technologieführer verteidigten. Zudem haben es Vater und Sohn Schwing verstanden, die oftmals kritische Nachfolge in der Unternehmensleitung frühzeitig zu regeln.

Info Spezialist für Reinigung von Kunststoff-Resten Gegründet wurde Schwing im Jahr 1969 in Duisburg. 1975 Umzug nach Neukirchen-Vluyn. Umsatz: mehr als 15 Mio. Euro

Die Basis des Geschäftes sind etwa 2500 Kunden weltweit – aus der Kunststoff- und Faserindustrie, der Chemie- und Automobilbranche. Und um den Brexit-Ohrwurm dieser Tage gleich abzuräumen, sagt die Pressesprecherin der Schwing Gruppe: „In Großbritannien haben wir kein nennenswertes Geschäft.“ Just gegründet hat sich die Schwing Technologies North America Inc. – als Vertriebsgesellschaft für den nordamerikanischen Markt.

Von Neukirchen-Vluyn aus wurden bislang mehr als 3000 Reinigungsanlagen in etwa 75 Länder verkauft, sagt Firmengründer Ewald Schwing. Als es die Schwingschen Apparate noch nicht gab, versuchten Arbeiter, die mit Kunststoffresten verklebten Metallteile von Produktionsanlagen mit Brennern im Hinterhof abzuflämmen. Die dabei entstehenden Dämpfe sind hochgiftig und manchmal explosiv.

Die Spezialanfertigungen aus Neukirchen-Vluyn kosten das Zehnfache von Nachbauten, die es mittlerweile sogar in Schwing-Magenta und Schwing-Grau gibt. Die Expertise der Saubermacher vom Niederrhein ist so anerkannt, dass sie sogar Prototypen bekommen, um parallel Reinigungsverfahren entwickeln zu können. Thomas Schwing berichtete gestern von einem völlig neuen Kunststoff aus Japan, der noch hitzebeständiger ist als Vorgänger-Materialien. „Da müssen wir unsere Systeme möglichst rasch so weiterentwickeln, dass wir unseren Technologievorsprung behalten.“