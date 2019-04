Klimabündnis : Es wird wieder gestadtradelt

Stadtradeln bewegt: Die Aktion ist im Kreis Wesel sehr beliebt. In diesem Jahr soll die Eine-Million-Kilometer-Marke fallen. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Kreis Wesel Erstmals gehen alle 13 Städte und Gemeinden im Kreis Wesel an den Start.

Zum vierten Mal beteiligen sich der Kreis Wesel und seine angehörigen Kommunen am bundesweiten Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“. Die Bürgermeister unterstützen das und rufen alle Bürger auf, sich für ihre Kommune anzumelden und in die Pedale zu treten. In drei Aktionswochen dokumentieren die Bürger alle von ihnen mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Jeder Kilometer zählt.

Nachdem sich im vergangenen Jahr elf Kommunen aus dem Kreis an der Aktion beteiligt haben, gehen diesmal erstmals alle 13 Kommunen an den Start. Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten nehmen mit dem Kreis Wesel im Verbund vom 6. bis zum 26. Mai an der Mobilitätskampagne teil und suchen die fahrradaktivste Kommune. Moers und Dinslaken radeln separat. Dinslaken strampelt vom 25. Mai bis zum 14. Juni. Moers legt schon am 1. Mai los.

Gemeinsam möchten die dem Klimabündnis angehörenden Kommunen das Ergebnis aus dem Vorjahr übertreffen und so erneut ein Zeichen für nachhaltige und klimafreundliche Mobilität, mehr Radverkehr und Gesundheit durch Bewegung setzen. Langfristiges Ziel ist es, das Fahrrad selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. Vor allem für kurze Strecken ist das Rad häufig schneller und günstiger als das Auto. Auch dem Klima sowie der eigenen Gesundheit tut man was Gutes.

Jeder, der im Kreis Wesel wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder in einem Verein aktiv ist, darf sich für seine Kommune anmelden und seine strampelnd zurückgelegten Kilometer zählen. Wie im letzten Jahr werden auch wieder kreisweite Preise für die aktivsten Kindergärten und Schulklassen ausgelobt. Erstmals erhalten in diesem Jahr auch die Zweitplatzierten einen Preis. Darüber hinaus dürfen sich die Radler auf weitere Preise in ihren Städten und Gemeinden freuen.

Unterstützt wird das Stadtradeln im Kreis Wesel durch den Versorger innogy, die Sparkasse am Niederrhein, die Volksbank Rhein-Lippe und das KompetenzNetz Energie Kreis Wesel.