Angebot in Rheurdt: Hilfen für Alleinerziehende gibt es am Berater-Bus

Hilfen für Alleinerziehende gibt es am Berater-Bus

Angebot in Rheurdt

Rheurdt Das Fahrzeug des Kreises, der AWO und der Caritas stoppt am kommenden Donnerstag, 21. März, am Rheurdter Rathaus.

Zugegeben – „Efus“ ist als Begriff nicht selbsterklärend. Ausgeschrieben bedeutet es „Einelternfamilien fördern und stärken“. Das Efus-Mobil kommt am Donnerstag, 21. März, nach Rheurdt. Zwischen 12.15 und 13.45 Uhr hält der Kleinbus mit Beratern am Rathaus. Dort gibt es individuell auf die jeweilige Einelternfamilie zugeschnittene Tipps.

Ein Hinweis für Rheurdt: Dort bietet der Awo-Kreisverband Gesprächsrunden für Alleinerziehende mit Kinderbetreuung an. Es geht darum, einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Idealerweise soll ein Netzwerk unter den Einelternfamilien entstehen, die sich gegenseitig und unter professioneller Anleitung stärken können.

Efus ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Kleve mit der Arbeiterwohlfahrt und der Caritas. Viktor Kämmerer als Projektleiter hat seit dem Projektstart im April 2018 mit mehreren hundert Alleinerziehenden über ihre Situation gesprochen und er weiß, was neben den alltäglichen Problemen, die alle gelöst werden wollen, fehlt: Entlastung, Stressabbau, Gespräche miteinander und entspannende Angebote, die einfach mal nur für Alleinerziehende gedacht sind.

Hilfe für Alleinerziehende im Kreis : Viel Interesse am Projekt „EFUS“

Die Tür des Efus-Mobil steht auch Kindern und Jugendlichen aus Einelternfamilien offen, die Fragen haben oder sich Hilfe wünschen. „Wenn Kinder und Jugendliche Unterstützung annehmen, hilft das dann auch den alleinerziehenden Eltern“, sagt Viktor Kämmerer. Als Projektleiter hat er in den vergangenen Monaten in enger Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden ein großes Netzwerk aus Ansprechpartnern aufgebaut.

So plant der Caritasverband teils mehrwöchige Kurse für alleinerziehende Eltern, die sich stark belastet fühlen. „Anhalten, Wahrnehmen, Auftanken“ ist ein Titel. Hier geht es unter anderem um Problemlösungsstrategien und Zeitmanagement ebenso wie um Entspannungstechniken und Stressbewertung. Ein weiteres Angebot gibt es in Form einer Tagesveranstaltung, die als „kurze Auszeit“ vom Alltag gedacht ist und sich an Alleinerziehende richtet, die mal einen Tag lang nur etwas für sich selbst tun möchten.