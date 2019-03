Neukirchen-Vluyn: Ein Coach gegen Lernblockaden

NEUKIRCHEN-VLUYN Die Pädagogin Inge Kanduls arbeitet als Kinder- und Jugendcoach. Lern-, Leistungs- und Kommunikationsblockaden sind ihr Thema bei den Beratungen im Vluyner Familienzentrum Leibnizstraße.

Auch körperliche Auffälligkeiten können Hinweise auf eine Blockade sein. „Kinder durchlaufen Entwicklungsphasen“, sagt Einrichtungsleiterin Heike Samanns. Wenn ein Kind nicht flüssig in der Bewegung ist und unverändert den sogenannten „Zehnspitzengang“ benutzt, einen Stift nicht entsprechend halten kann, wird sie aufmerksam, spricht die Eltern darauf an. Viele kleine Mosaiksteine setzen sich dann für die Förder- und Folgemaßnahmen in Kooperation mit Fachleuten zusammen.

„Die Entscheidung aktiv zu werden, liegt alleine bei den Eltern. Ich berate lediglich und zeige ihnen Wege und Möglichkeiten auf. Jede Situation ist individuell. Pauschal lässt sich beispielsweise die Frage einer Lernblockade nicht klären. Das Problem ist vielschichtig“, sagt Inge Kanduls. Der Beratungsbedarf sei steigend. Gründe dafür liegen auch in der Gesellschaft. Stress greift um sich, Familienstrukturen haben sich verändert, häusliche Rituale spielen keine Rolle mehr. In solchen Situationen komme es auf Ruhe an. „Die Anspannung muss in eine Entspannung münden“, sagt Kanduls. Entspannungsübungen für Kinder helfen. Sie werden bereits in der Kita Leibnizstraße trainiert. Weitere bewährte Verfahren und Methoden hat Inge Kanduls im Köcher, um an den Blockaden zu arbeiten. So die täglich praktizierte Klopfmethode, die Stress löst, Körper und Geist beruhigt.