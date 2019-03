Neukirchen-Vluyn : Schüler bei Klimaschutz-Demo

Mädchen und Jungen der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn bei der Kundgebung in Duisburg. Foto: Sobeck

Neukirchen-Vluyn Rund 30 Schüler der Gesamtschule Neukirchen-Vluyn haben am Freitag an einer Kundgebung der Jugendbewegung „Fridays for Future“ in Duisburg teilgenommen und für Umwelt- und Klimaschutz demonstriert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken