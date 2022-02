Kriminalitätsstatistik für Rheurdt : 2021 gab es in Rheurdt zwölf Wohnungseinbrüche

Rheurdt Bürgermeister Dirk Ketelaers startet mit der Polizeikreisbehörde Kleve eine präventive Aktion. So soll unter anderem im nächsten Mitteilungsblatt der Gemeinde ein Flyer mit Präventionshinweisen veröffentlicht werden.

In den vergangenen Wochen wurde Bürgermeister Dirk Ketelaers vermehrt auf die Einbruchsstatistik in der Gemeinde angesprochen. Viele Rheurdter haben den Eindruck, dass diese gestiegen sei. „Für 2022 ist die Einbruchstatistik tatsächlich schon vergleichsweise hoch“, teilt Ketelaers mit. Gemeinsam mit der Polizeikreisbehörde Kleve will die Gemeinde nun eine präventive Aktion starten. So soll unter anderem im nächsten Mitteilungsblatt der Gemeinde ein Flyer mit Präventionshinweisen, die durch die Kreispolizeibehörde zusammengestellt wurden, veröffentlicht werden. Darin wird auch auf die kostenlose, neutrale technische Fachberatung des Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz hingewiesen. Laut Kriminalstatistik gab es im Jahr 2021 insgesamt zwölf Wohnungseinbrüche im Gemeindegebiet. Im Jahr 2020 lag die Zahl mit 20 noch höher. Im Vergleich: 2019 gab es neun, 2018 sechs und 2017 20 Wohnungseinbrüche.