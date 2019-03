Neukirchen-Vluyn : Kinder entdecken Welt der Instrumente

Info

An der Musikschule Neukirchen-Vluyn wird im Gebäude an der Diesterwegstraße von 30 Lehrkräften Unterricht in allen gängigen Instrumenten sowie im Fach Gesang erteilt. Auch die Musikalische Früherziehung sowie das JiKits-Projekt an Grundschulen gehören zum Programm.