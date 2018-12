Unser Projekt 2019: Bei der Deutschen Grillmeisterschaft im Profi-Lager bestehen

Nettetal Für das Wild-West-BBQ-Team aus Nettetal lief es 2018 so richtig gut: Unter anderem wurden die zehn Mitglieder Deutscher Amateur-Meister sowie NRW-Vize-Meister im Grillen. 2019 wollen sie noch eine Schippe drauf legen.

Bei der 23. Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaft in Fulda in Hessen hatte sich das Team aus der Seenstadt in der Amateur-Klasse in drei von vier Disziplinen den ersten Platz sowie den Gesamtsieg ergrillt – mit 22 Punkten Vorsprung vor den Zweitplatzierten. Für ihre Menüs grillten sie etwa Forelle, Duroc Tomahawk (Schweinerücken) mit Black-Tiger-Garnelen und „Brisket“ (Rinderbrust), mit Portwein-Vanille-Jus und Trüffelpüree. „Alles hat genau so geklappt, wie wir das wollten“, berichtete Mannschaftskapitän Stefan van den Eertwegh Anfang August. Es war erst die zweite Teilnahme des Teams an dem Turnier. Damit sind die Griller nun in die Profi-Liga aufgestiegen.