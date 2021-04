DEG-Profi verletzt : DEB-Team wohl ohne Düssseldorfer Ebner zur WM

Nürnberg Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat in der WM-Vorbereitung einen weiteren Wechsel im Kader der Nationalmannschaft vornehmen müssen. Für den verletzten Düsseldorfer Bernhard Ebner rückte der Nürnberger Julius Karrer nach.

Das Deutsche Eishockey-Nationalteam muss bei der Weltmeisterschaft in Riga wohl auf Abwehrspieler Bernhard Ebner verzichten. Der 30-Jährige von der Düsseldorfer EG reiste am Dienstag verletzt aus dem deutschen Vorbereitungsquartier in Nürnberg ab und wird durch Julius Karrer ersetzt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstag mit. Der 20 Jahre alte Karrer von den Nürnberg Ice Tigers war bereits in der Vorwoche als Nachrücker für die WM-Tests in der Slowakei (3:4 nach Penaltyschießen/1:2) zum Team gestoßen und stand seit dem Wochenende auf Abruf bereit.