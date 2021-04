Wechsel von Nettetal zur Landeshauptstadt : Mönchengladbacher wird Beigeordneter in Düsseldorf

Mönchengladbacher wird Beigeordneter in Düsseldorf

Michael Rauterkus lebt mit seiner Familie in Mönchengladbach. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Michael Rauterkus soll im Rathaus der Landeshauptstadt ein Super-Dezernat übernehmen. Aktuell ist er Erster Beigeordneter in Nettetal. Er lebt in Mönchengladbach.

(RP, dr) Er wohnt in Mönchengladbach, arbeitet für die Stadt Nettetal, soll aber von dort ins Düsseldorfer Rathaus wechseln: Der Christdemokrat Michael Rauterkus ist seit zwei Jahren Erster Beigeordneter von Nettetal, vertritt damit den Bürgermeister, verantwortet in seiner Funktion unter anderem die Einführung einer neuen Führungsstruktur und weitreichenden mobilen Arbeitens der Stadtverwaltung sowie mehrere Digitalisierungsprojekte im Nettetaler Rathaus. Nun soll der Christdemokrat an die Spitze eines „Super-Dezernats“ nach Düsseldorf wechseln.