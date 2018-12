Nettetal: Dietmar Dumke leitet nun den Krefelder Gerichtsbezirk

Nettetal/Krefeld Zu seinem Bereich gehört auch das Amtsgericht in Nettetal. Zuletzt war er am Landgericht Köln.

Dumke trat 1994 in den richterlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein und wurde 1997 zum Richter am Landgericht in Aachen ernannt. Von Juli 2001 an war er für zwei Jahre an das NRW-Justizministerium abgeordnet und dort mit der Leitung des Referats für Liegenschaftsangelegenheiten und Vergabewesen betraut.