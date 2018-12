Mein Projekt 2019: Baubeginn für Paniermehlwerk

Breyell Ab Mitte 2020 soll Paniermehl auch in Breyell produziert werden. Dieses Zeitziel hat sich Michael Wiesner gesetzt. Der Geschäftsführer der Neusser Brata KG, Spezialist für Paniermehl und Panaden, stößt mit dem Neubau auf der grünen Wiese ein gewaltiges Investitionsprogramm an.

Das Unternehmen mit dem Sitz an der Erprather Mühle in Neuss-Weckhoven fand in der Heimatstadt für seine Expansionswünsche kein entsprechend großes Gelände und entdeckte dann in Breyell zwischen Dülkener Straße und Autobahn 61 die benötigten 120.000 Quadratmeter. Hier wollte sich zunächst ein Mineralwasserproduzent ansiedeln, doch war die Wasserqualität nicht gut genug. Brata will den Heimatstandort Weckhoven als „unser Zuhause“ auch künftig hegen und pflegen, doch sagt Wiesner auch: „Unsere Zukunft für die nächsten Jahrzehnte liegt in Nettetal.“ Der Familienbetrieb werde dort investieren und produzieren.