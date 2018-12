Mein Projekt 2019: Spatenstich fürs neue Lehrschwimmbecken

Breyell Das Lehrschwimmbecken in Breyell ist marode. Mehrfach wurde es bereits wegen Mängeln kurzfristig geschlossen. Mal wies das Rohr am Beckenablass-Ventil starke Schäden auf, dann war der Schaltschrank für die Filtertechnik kaputt.

Zuletzt war man mit der Wasserqualität in den Duschen nicht zufrieden. „Wenn es noch mal kaputtgehen sollte, ist Ende“, sagt Rudolf Ucher, Leiter des Immobilienmanagements der Stadt. „Noch mal kriegen wir es nicht geflickt.“ Darum ist ein Neubau auf dem Schulgelände an der Biether Straße in Planung. Im Herbst könnten die Arbeiten beginnen.